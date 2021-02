Foot - PSG

PSG/Barcelone : Mauricio Pochettino avertit clairement le PSG !

Publié le 13 février 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Neymar sera notamment aux abonnés absent pour le déplacement à Barcelone mardi dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, Mauricio Pochettino a clairement fait savoir qu’il ne fallait pas déjà trouver d’excuse et appelle ses joueurs à se surpasser.

Mardi soir, le PSG va recroiser la route du FC Barcelone au stade de la phase à élimination directe de la Ligue des champions après 2013 et 2017. Contrairement à l’ultime confrontation opposant le PSG au Barça , Neymar n’est plus dans le camp adverse, mais figure dans l’effectif parisien. En raison d’une lésion à l’adducteur, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne sera pas du voyage en Catalogne mardi. Mais les absences de Neymar, d’Angel Di Maria et potentiellement de Marco Verratti ne devraient pas servir de potentielles excuses en cas de déconvenue face au FC Barcelone. C’est du moins le message que Mauricio Pochettino a fait passer dans la foulée de la victoire du PSG face à l’OGC Nice ce samedi.

« Il n’y aura pas d’excuse »