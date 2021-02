Foot - PSG

PSG : Neymar, responsabilités… Le constat clair de Pochettino sur Mbappé !

Publié le 13 février 2021 à 17h45 par Th.B.

Pourtant plutôt esseulé en attaque en raison des multiples absences au PSG dues à des blessures, Kylian Mbappé n’aurait pas vraiment plus de responsabilités à en croire les propos de Mauricio Pochettino.

Ce samedi, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des princes pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. En raison des multiples blessés au sein de l’effectif du PSG dont Neymar, Marco Verratti ou encore Angel Di Maria, Kylian Mbappé a dû se saisir des clés de l’animation offensive du Paris Saint-Germain. Une répétition avant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone mardi prochain. Ancien joueur du PSG, Yuri Berchiche assurait vendredi au micro de beIN SPORTS qu’il espérait que Mbappé allait répondre présent dans ce grand rendez-vous. Mais qu’en pense Mauricio Pochettino ? Tout ne reposerait pas sur Kylian Mbappé pour l’entraîneur du PSG.

« Bien entendu Kylian est très important pour nous, mais… »