PSG/Barcelone : Neymar absent, Mbappé est attendu de pied ferme !

Publié le 13 février 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que Neymar est blessé à l’adducteur et ne participera pas au choc face au FC Barcelone mardi prochain, Kylian Mbappé se doit de prendre l’animation offensive du PSG en main selon son ancien coéquipier Yuri Berchiche.

Suite à une charge de Steeve Yago mercredi lors du 32èmes de finale de Coupe de France remporté par le PSG face à Caen sur le score d’un but à zéro, Neymar a été contraint de sortir et souffre d’une lésion du long adducteur gauche comme le PSG l’a communiqué depuis. De quoi l’écarter des terrains pour une période de quatre semaines selon le point médical du club parisien. Neymar sera donc absent mardi soir pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions en Catalogne face au FC Barcelone, son ancien club. L’occasion pour Kylian Mbappé d’assumer entièrement ses responsabilités de leader selon son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain : Yuri Berchiche.

« Espérons qu’il assume ce rôle »