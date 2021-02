Foot - PSG

PSG - Polémique : Un problème Neymar en interne ?

Publié le 12 février 2021 à 21h15 par A.C.

La nouvelle blessure de Neymar, qui sera absent pour une durée de quatre semaines, semble agacer au sein du Paris Saint-Germain.

C’est le gros dossier du moment au Paris Saint-Germain. Star de l’équipe et considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Neymar ne jouera pas le huitième de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Il s’est en effet blessé à un adducteur, lors du 32e de finale de Coupe de France face au Stade Malherbe Caen tout récemment (0-1). Cette blessure a soulevé une grosse polémique, puisque certains observateurs ont directement pointé du doigt l’hygiène de vie douteuse de Neymar.

Une nouvelle blessure qui ne passe pas vraiment