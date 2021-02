Foot - PSG

PSG - Polémique : Hygiène de vie, blessure... Neymar seul coupable ?

Publié le 12 février 2021 à 18h30 par A.C.

La nouvelle blessure de Neymar, qui devrait le tenir éloigné pour une durée de quatre semaines, soulève énormément de questions.

L’histoire se répète. Voilà que le premier grand rendez-vous européen du Paris Saint-Germain approche et Neymar sera encore absent. Touché à l’adducteur, la star brésilienne sera en effet écartée des terrains pour une durée de quatre semaines, comme l’a communiqué le PSG au lendemain du 32e de finale de Coupe de France face au Stade Malherbe Caen (0-1). Il va donc rater au moins les trois prochaines journées de Ligue 1, mais plus important, le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Son ancien club ainsi qu'équipe de Lionel Messi, son grand ami, qu’il essaye d’attirer au PSG depuis décembre ! Pour l’instant, sa présence au match retour est encore incertaine, même si elle dépendra de la récupération de Neymar. Ça tombe mal, puisque la seule fois que le PSG a passé le stade des huitièmes depuis 2016 c’était la saison dernière face au Borussia Dortmund... avec Neymar sur le terrain.

« Il n'y a pas de secret dans le sport de haut niveau »

Si on va plus loin que l'absence face au FC Barcelone, cette nouvelle blessure renforce l’image de joueur fragile de Neymar. En tout, il aura raté 74 matchs depuis la saison 2017-2018, 45 de plus qu’en trois saisons en Catalogne. Mais d’où viennent toutes ces blessures ? Pour Jean-Bernard Fabre, il ne faut pas chercher très loin. « Il n'y a pas de secret dans le sport de haut niveau. Tu peux avoir de la malchance mais l'expérience montre que pour tous les athlètes, quel que soit le sport, ceux qui sont performants sont ceux qui ne se blessent pas » a expliqué le physiologiste spécialiste de la fatigue, au Parisien . « Le handballeur Nikola Karabatic pendant longtemps ne s'est jamais blessé. Parce qu'il avait une hygiène de vie, une rigueur à l'entraînement ». Une version confortée par L’Équipe ce vendredi. D'après les informations du quotidien, le Paris Saint-Germain estimerait que Neymar de fait pas vraiment tout son possible en dehors du terrain, pour maintenir un excellent niveau de forme physique.

Au PSG, on défend « un grand professionnel »

Du côté du club, on nie toutefois cette version en bloc. En conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a en effet tenu à défendre Neymar. « Un problème d’hygiène de vie ? Neymar s’est blessé, mais aussi Angel (Di Maria) et d’autres joueurs d’autres équipes. On est train de vivre des moments difficiles par rapport au Covid avec la cadence importante. Le climat et le terrain n’aident pas. Ce sont des choses qui arrivent. Comme on dit, il faut trouver la meilleure stratégie pour protéger les joueurs » a expliqué le coach du Paris Saint-Germain, avant d’être directement interrogé sur les informations de L’Équipe . « Je n’ai pas lu l’information de L’Equipe. Je vais le répéter comme je l’ai fait dernièrement avec la Une d’un journal (France Football), ce n’est pas le club. Neymar est un top joueur. Il fait partie des meilleurs joueurs, c’est normal qu’il génère des informations. Ce que je peux seulement dire, Neymar est un grand professionnel avec une grande humilité. C’est quelqu’un de très professionnel avec un talent énorme ».

La terrible comparaison avec Messi et Ronaldo

Certains observateurs estiment également que le fautif, n’est autre que Mauricio Pochettino, coupable d’avoir aligné Neymar dans une rencontre piège, face à une équipe de Ligue 2 et de plus sur un terrain compliqué. Pourtant, si l’on compare la star du PSG aux meilleurs que sont Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Sauf blessure, les deux ne ratent pas le moindre match avec le FC Barcelone ou la Juventus. Le sextuple Ballon d’Or a joué trois matchs sur quatre en Copa del Rey cette saison, l’équivalent espagnol de la Coupe de France. Pour Cristiano Ronaldo le constat est encore plus flagrant, puisqu’il n’a été ménagé par Andrea Pirlo qu’à deux reprises toutes compétitions confondues, ratant deux rencontres de Serie A et deux de Ligue des Champions pour cause de COVID-19. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que Messi a 33 ans et Cristiano Ronaldo en a 36... alors que Neymar en a 29.