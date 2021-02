Foot - PSG

PSG - Polémique : Le clan Neymar répond à Dupraz !

Publié le 11 février 2021 à 21h45 par A.C.

Le père de Neymar a sèchement répondu à Pascal Dupraz, qui a eu une phrase à l’encontre de la star du Paris Saint-Germain en marge la rencontre de Coupe de France contre le Stade Malherbe Caen (0-1).

C’est la grosse polémique du moment. Neymar est une nouvelle fois blessé à l’heure décisive pour le Paris Saint-Germain, puisqu’il ratera le huitième aller de Ligue des Champions et probablement le retour, face au FC Barcelone. Mais la véritable polémique concerne les tac-o-tac entre Pascal Dupraz et Neymar. Le coach du SM Caen a en effet lancé après la rencontre : « Le penalty ? Je ne vais pas pleurer, ça je le laisse à Neymar ». Une sortie qui n’a pas laissé insensible, mais qu’il a assume encore ce jeudi, sur RMC Sport . « Je ne conteste pas le fait qu’il soit blessé, que ce soit préjudiciable pour lui, son équipe et nous tous supporters du football français » a expliqué le coach caennais. « Je revendique cette phrase qui est dite sans animosité. Il se plaint de prendre des coups alors qu’il chambre balle au pied parce que c’est un artiste ».

« Mon fils doit vraiment pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez monsieur »

Ironie de l’histoire, au même moment ou Pascal Dupraz parle, le père de Neymar publie un post incendiaire sur Instagram qui lui est directement adressé. « Mon fils doit vraiment pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez monsieur. Je pense qu’il doit pleurer parce qu’il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des Ligues négligentes et silencieuses, des journalistes en grande minorité tendancieux et des lâches dans le sport » a écrit Neymar Sr, sur le réseau social. « Oui, il doit pleurer… Mais nos pleurs et les siens, ceux de mon fils, de l'athlète, la magie du football dureront une autre nuit et après cela, il se relèvera, comme toujours, pour les battre ».