Foot - PSG

PSG - Malaise : Sans Neymar, Kylian Mbappé est clairement mis sous pression !

Publié le 13 février 2021 à 14h10 par T.M.

Touché aux adducteurs et absent 4 semaines, Neymar va énormément manquer au PSG, notamment pour le choc face au FC Barcelone. Et sans le Brésilien, c’est Kylian Mbappé qui va avoir une énorme pression sur les épaules.

Si le PSG s’est qualifié pour la suite de la Coupe de France face à Caen, le club de la capitale a aussi perdu très gros. En effet, sorti en cours de match, Neymar souffre des adducteurs. Et le verdict est récemment tombé, le Brésilien manquera les 4 prochaines semaines de compétition. Un terrible coup dur pour Mauricio Pochettino et le club de la capitale puisque mardi, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone en Ligue des Champions. Il va donc falloir faire sans Neymar et dans cette situation, les espoirs vont notamment reposer sur Kylian Mbappé.

« Un capitaine ou un lieutenant »