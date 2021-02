Foot - PSG

PSG : Xavi, Iniesta... Le message clair de Pochettino sur l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 13 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il lui a offert sa première apparition en professionnel, Mauricio Pochettino s'est enflammé pour Xavi Simons.

Après avoir longtemps attendu ses premiers pas en professionnel, Xavi Simons est entré en jeu contre Caen mercredi, ses premières minutes avec le PSG. « C’était un moment très spécial pour moi, c’était ma première. J’espère jouer encore davantage dans les semaines à venir. Je vais continuer à m’entraîner et de bonnes choses vont suivre », confiait le Néerlandais après la rencontre. Et Mauricio Pochettino ne tarit pas d'éloges pour son jeune joueur.

«Il n'est pas Iniesta ou Xavi mais il a du potentiel et nous voyons un avenir pour lui»