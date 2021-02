Foot - PSG

PSG : Face à Lionel Messi, le PSG reste sur ses gardes !

Publié le 13 février 2021 à 4h45 par T.M.

Bien que le FC Barcelone ne semble pas au mieux de sa forme, Ander Herrera se méfie, notamment face à Lionel Messi.

Ce mardi, le gros choc de la Ligue des Champions verra s’opposer le PSG au FC Barcelone. Après la remontada de 2017, ces retrouvailles sont forcément très attendues. Un duel qui parait incertain étant donné les absences de Neymar et d’Angel Di Maria, côté parisien, pour ce match aller, mais aussi compte tenu de la forme du club catalan. Cela fait maintenant plusieurs mois que les Blaugrana sont sur courant alternatif et enchainent le bon et le moins bon. Mais Ander Herrera refuse de crier victoire trop vite, surtout qu’en face il y a Lionel Messi.

« Quand l’une des équipes à Lionel Messi, c’est du 50-50 »