PSG : Leandro Paredes annonce la couleur pour le choc contre le Barça !

Publié le 14 février 2021 à 16h15 par A.M.

A quelques heures du choc contre le FC Barcelone, Leandro Paredes n'a pas manqué d'annoncer la couleur pour se rendez-vous tant attendu pour le PSG.

Contre l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel en s'imposant difficilement (2-1) ce qui permet aux Parisiens de retrouverait temporairement la tête de la Ligue 1. Cependant, tous les regards sont déjà tournés vers mardi et le rendez-vous en Ligue des Champions sur la pelouse du Nou Camp afin d'y défier le FC Barcelone. Privé de Neymar et Angel Di Maria, le PSG ne se présente plus dans la peau du favori en Catalogne. Mais Leandro Paredes compte briller contre le Barça.

«On va l’aborder de la meilleure façon possible»