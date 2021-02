Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle révélation fracassante sur la blessure de Neymar !

Publié le 14 février 2021 à 11h45 par A.M.

Après la blessure de Neymar contre Caen, Mauricio Pochettino a été pointé du doigt pour son choix d'aligner le Brésilien au coup d'envoi. Mais c'est bien le numéro 10 du PSG qui voulait jouer.

La nouvelle blessure de Neymar contre Caen n'a pas manqué de faire parler. Et pour cause, le Brésilien sera absent pour le choc contre le FC Barcelone mardi soir. Rapidement, les regards se sont tournés vers Mauricio Pochettino à qui il a été reproché d'avoir aligné Neymar pour un match contre une équipe de L2. Mais après la rencontre, l'entraîneur du PSG n'a pas manqué de mettre les choses au clair : « La pelouse était suffisamment bonne aujourd'hui, tous nos déplacements en France récemment, Marseille, Angers, Lorient, les pelouses sont à peu près les mêmes, il fait froid, il pleut, ça nous affecte mais c’est inévitable et on ne peut pas le contrôler. Contre Marseille, Neymar avait la gastro et pouvait pas commencer, mais aujourd’hui il était parfaitement apte à débuter le match. Parfois, des choses fortuites se passent dans le football . »

Neymar voulait absolument jouer