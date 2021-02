Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessures, hygiène de vie… Cette grosse mise au point sur Neymar !

Publié le 14 février 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que sa blessure contractée face à Caen cette semaine a relancé certaines théories sur une supposée mauvaise hygiène de vie de Neymar, la journaliste Isabela Pagliari a tenu à prendre la défense du numéro 10 du PSG.

Si les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar étaient fortement attendues mardi prochain, celles-ci ne se produiront finalement pas. Et pour cause, l’international brésilien du PSG sera absent pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions à cause d’une blessure aux adducteurs gauche contractée cette semaine face à Caen en Coupe de France. Pire encore, la présence de l’ancien joueur de Santos pour le match retour est encore loin d’être assurée puisqu’il devrait être absent des terrains pour environ quatre semaines. Dans le même temps, cette nouvelle blessure a relancé de nombreuses interrogations au sujet de l’hygiène de vie de Neymar depuis qu’il est arrivé à Paris. Son goût pour la fête et ses soirées à jouer au poker chez lui sont pointées du doigt par certains observateurs, qui estiment que le numéro 10 du PSG n’a pas le rythme de vie approprié pour un joueur de haut niveau.

« Neymar connaît son corps, je ne veux pas croire qu'il fait exprès de se blesser »