PSG : Le Graët en rajoute une couche sur Mbappé et les JO de Tokyo !

Publié le 13 février 2021 à 22h15 par B.C.

Interrogé par RTL sur une participation de Kylian Mbappé aux prochains JO de Tokyo, Noël Le Graët n’écarte pas la possibilité de voir la star du PSG au Japon.

L’été dernier, le rêve olympique de tous les athlètes a été mis à mal en raison de la crise du Covid-19, y compris celui de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG avait en effet indiqué qu’une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo était l’un de ses objectifs, afin de réaliser un triplé historique. « Un triplé Ligue des champions, Euro, JO ! Ce ne serait pas mal », expliquait-il en 2020. Un rêve que ne partageait pas vraiment le PSG à cette époque à cause du risque de blessure, et ce problème pourrait de nouveau se poser cette année. Sauf nouveau report, les JO démarreront le 23 juillet, tandis que l’Euro se clôturera le 11 juillet. Interrogé au micro de RTL , Noël Le Graët reconnaît qu’une participation de Kylian Mbappé aux Jeux de Tokyo est difficile à imaginer, mais pas impossible.

« Je pense que Didier ne sera pas contre si ça ne gêne pas l’équipe de France »