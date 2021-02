Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti apte pour Barcelone ? La réponse de Pochettino !

Publié le 13 février 2021 à 21h15 par A.D.

Déjà privé d'Angel Di Maria et de Neymar pour le déplacement à Barcelone ce mardi, Mauricio Pochettino pourrait également devoir composer sans Marco Verratti. Présent en conférence de presse après la victoire face à l'OGC Nice, le coach du PSG s'est prononcé sur les chances de voir le milieu de terrain italien jouer contre le Barça.

Après Angel Di Maria, Neymar a également dû déclarer forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Touché à l'adducteur à la suite d'une charge de Steeve Yago face à Caen, la star brésilienne du PSG sera indisponible pendant quatre semaines, comme l'a communiqué le PSG. Outre Angel Di Maria et Neymar, Marco Verratti pourrait également manquer ce grand rendez-vous face au Barça. Gêné par une hanche, le milieu de terrain italien n'a pas pu jouer contre l'OGC Nice ce samedi après-midi et est incertain pour le déplacement en terres catalanes.

«Il a encore quelques douleurs mais on espère l’avoir»