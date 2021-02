Foot - PSG

PSG : Barcelone, Nice… Julian Draxler met les choses au clair !

Publié le 13 février 2021 à 17h57 par La rédaction

Titularisé par Mauricio Pochettino ce samedi face à l’OGC Nice, Julian Draxler n’a pas caché sa satisfaction de rejouer tout en assurant ne pas penser qu’au FC Barcelone.