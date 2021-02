Foot - PSG

PSG - Malaise : Défaites, blessures… Le message fort de Rafinha face aux critiques !

Publié le 14 février 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 14 février 2021 à 18h32

Cette saison, le PSG se montre bien plus en difficulté qu’auparavant. Le club n’échappe donc pas aux critiques, et Rafinha a tenté de justifier les problèmes rencontrés par les Parisiens.

Habitué à tout écraser sur son passage en Ligue 1, le PSG se montre bien plus fébrile cette saison, entraînant le départ précipité de Thomas Tuchel en décembre dernier. Cette saison, le club de la capitale s’est déjà incliné à cinq reprises et se retrouve aujourd’hui à lutter avec l’OL et le LOSC pour la première place. En Ligue des champions, les Parisiens sont également passés tout proche de la catastrophe en décrochant leur ticket pour les huitièmes de finale à la dernière journée. Personne n’échappe ainsi aux critiques, et une réaction est désormais attendue ce mardi face au FC Barcelone. À cette occasion, Rafinha s’est longuement confié dans un entretien pour Le Parisien , l’occasion pour lui de mettre les choses au clair sur le sujet.

« Le coronavirus affecte le football dans tous ses aspects »

Arrivé au PSG le 5 octobre dernier, Rafinha a tenté d’analyser les difficultés parisiennes du début de saison, lorsqu’il était encore au FC Barcelone : « Ce ne sont pas des excuses. Mais je crois que l'explication est simple. Le coronavirus affecte le football dans tous ses aspects. Pas seulement au PSG, c'est le cas dans tous les clubs. C'est difficile de gérer les événements avec les absences, les pertes de joueurs importants de manière imprévue. Aujourd'hui, voir l'entraîneur disposer des 23 ou 24 joueurs en même temps, c'est quelque chose de merveilleux. Il doit faire des choix, bien sûr. Mais gérer un effectif avec tant d'absences, c'est encore plus dur. » Le milieu de 28 ans estime également que le PSG est jugé trop sévèrement en Ligue 1 : « Bon, je savais que le championnat était très exigeant physiquement. Comme je l'ai dit avant, ce ne sont pas des excuses, mais le club a vécu une période difficile en début de saison avec les blessures, le coronavirus… Mais le moment que nous vivons aujourd'hui est le bon pour relever la tête et montrer nos qualités. (Il s'arrête et reprend) Rien n'est facile, rien. Demandez au Bayern Munich et à mon frère (Thiago Alcantara) si c'est facile de gagner le championnat allemand. On peut le penser mais ça ne l'est pas. N'importe quelle équipe peut te battre. »

« La campagne de Ligue des champions a été très importante pour nous »