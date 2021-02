Foot - PSG

PSG : Encore une grande nouvelle pour le FC Barcelone !

Publié le 14 février 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Gerard Piqué pourrait effectuer son grand retour dans le groupe du FC Barcelone pour le match contre le PSG mardi prochain, Ronald Araujo pourrait lui-aussi en faire de même.

Tandis que le PSG compte ses absents (Neymar, Angel Di Maria, Juan Bernat, sans oublier Marco Verratti incertain…), le FC Barcelone récupère au contraire ses joueurs à l’approche du huitième de finale aller de la Ligue des Champions prévu mardi prochain. En effet, la presse espagnole a annoncé ce dimanche que Gerard Piqué s’était entrainé normalement avec ses coéquipiers et que sa présence dans le groupe pour affronter Paris n’était pas à écarter. Ce faisant, le défenseur du Barça déjouerait tous les pronostics, lui qui était supposé être de retour le 6 mars prochain pour le match retour contre le Sevilla FC en Copa del Rey.

Ronald Araujo semble remis de son entorse à la cheville gauche