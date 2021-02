Foot - PSG

PSG : Neymar, Verratti… Enfin une bonne nouvelle pour Pochettino avant Barcelone !

Publié le 14 février 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que Neymar et Angel Di Maria ne seront pas du voyage à Barcelone pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions mardi soir, Marco Verratti devrait sauf énorme revirement de situation évoluer dans l’entrejeu du PSG.

« Bien sûr, nous avons perdu d’importants joueurs de notre équipe, mais nous avons une équipe à qui il faut faire confiance. Il est vrai que c’est mieux d’avoir l’équipe au complet. Mais on va essayer de gagner, et il n’y aura pas d’excuse ». Après la victoire acquise dans la douleur face à un OGC Nice qui a bousculé le PSG au Parc des princes samedi (2-1), Mauricio Pochettino lançait un avertissement à ses joueurs en assurant qu’il n’accepterait aucune excuse. Même si le groupe parisien est diminué en raison des blessures de Neymar et d’Angel Di Maria. Mais qu’en est-il de Marco Verratti ? Touché à la hanche lors du Classique face à l’OM dimanche dernier, le milieu de terrain du PSG ne faisait pas partie du groupe qui a affronté Nice samedi. Alors que l’entraîneur du PSG laissait toutes les possibilités ouvertes en conférence de presse, la présence de Verratti ne ferait plus aucun doute pour le déplacement à Barcelone mardi soir dans le cadre du 1/8ème de finale de Ligue des champions.

Un ultime test pour Marco Verratti pressenti pour débuter mardi !