PSG : Un joueur du Barça prévient clairement le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 13h45 par La rédaction

À quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, Miralem Pjanic, le milieu de terrain du Barça, a souligné l'importance de ce duel pour son équipe.

La tension monte avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, prévu à 21h ce mardi au Camp Nou. Les deux équipes n'ont cessé de s'invectiver par presse interposée, les Blaugrana reprochant notamment au club de la capitale leur volonté à moitié cachée de recruter Lionel Messi l'été prochain. Si l'avenir de La Pulga sera l'un des fils rouges de cette double opposition, l'essentiel sera ailleurs pour ces deux grosses cylindrées européennes. En dépit de l'absence de Neymar, le PSG rêve de retourner en finale de la Ligue des Champions, quelques mois seulement après son échec contre le Bayern Munich (0-1). Dans le même temps, le Barça tentera de faire oublier son humiliation face au club bavarois (2-8) en quart de finale la saison passée. Miralem Pjanic, le milieu de terrain des Blaugrana , a d'ailleurs confirmé cette tendance.

« Barcelone se doit chaque année d'être dans le dernier carré »