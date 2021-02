Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat inquiétant pour le PSG...

Publié le 15 février 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que le PSG se soit imposé contre l'OGC Nice (2-1), Pierre Ménès n'est pas particulièrement rassuré par la prestation des Parisiens.

En s'imposant contre l'OGC Nice (2-1), le PSG a réalisé une belle affaire dans la course au titre, profitant notamment de la défaite de l'OL contre Montpellier (1-2) et du nul de l'AS Monaco face à Lorient (2-2). Un résultat positif à quelques heures d'affronter le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, la prestations des Parisiens n'a pas rassuré Pierre Ménès

«Le titre est encore loin d’être acquis - voire en danger»