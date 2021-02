Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino dévoile son plan pour faire tomber le Barça !

Publié le 14 février 2021 à 19h10 par A.M.

Avant d'affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino dévoile ses intentions pour tenter de faire tomber le Barça

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le FC Barcelone pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous pour lequel le PSG sera privé de nombreux joueurs, notamment dans le secteur offensif. En effet, Neymar et Angel Di Maria seront absents tandis que Marco Verratti est encore incertain. Malgré tout, Mauricio Pochettino livre son plan d'action pour venir à bout du Barça.

«Nous devons avoir des idées claires sur comment nous voulons attaquer et stopper Barcelone»