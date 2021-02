Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur les blessures de Neymar !

Publié le 14 février 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Neymar sera absent pour les quatre prochaines semaines de compétition avec le PSG, Jérome Rothen estime que le Brésilien est le seul et unique responsable de ses pépins physiques.

Une fois encore, Neymar manquera un huitième de finale de Ligue des Champions avec le PSG, lui qui a été touché aux adducteurs gauche face à Caen en Coupe de France. Ainsi, l’international brésilien ne sera pas présent ce mardi sur la pelouse du Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone, et les chances de le voir être présent au match retour début mars sont minces vu son temps d’absence estimé à quatre semaines. Et bien évidemment, cette énième blessure de Neymar au PSG a relancé les débats autour de son hygiène de vie, qui ne serait pas en adéquation avec celle que doit s’imposer un footballeur de haut niveau. Ainsi, plusieurs observateurs estiment que le joueur de 29 ans ne peut s’en prendre qu’à lui-même, et c’est notamment le cas de Jérome Rothen, qui ne veut néanmoins pas que le numéro 10 du PSG change sa manière de jouer.

« Il n'y a pas d'autre responsable que lui quand tu te blesses autant »