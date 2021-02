Foot - PSG

PSG : Avant Barcelone, Moise Kean donne le ton !

Publié le 13 février 2021 à 21h45 par Th.B.

Buteur face à l’OGC Nice ce samedi (2-1), Moise Kean a assuré que le PSG était prêt à tout donner pour réaliser une belle performance à Barcelone mardi et à faire honneur aux absents.

Comme en 2013 et en 2017, le PSG retrouvera le FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions mardi prochain et le 10 mars. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne se présentera pas au Camp Nou avec l’intégralité de ses forces puisque Neymar et Angel Di Maria manqueront à l’appel lorsque la présence de Marco Verratti est encore indécise à l'instant T. Diminué, le groupe parisien donnera cependant son maximum à en croire les propos de Moise Kean, buteur du jour lors de la victoire du PSG sur l’OGC Nice au Parc des princes (2-1).

« On se donnera à 100% pour ceux qui n’ont pas la chance de jouer »