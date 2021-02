Foot - PSG

PSG - Malaise : La terrible confidence du clan Neymar sur sa blessure !

Publié le 13 février 2021 à 11h15 par D.M.

Blessé à l’adducteur, Neymar sera absent plusieurs semaines des terrains et loupera le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Un nouveau pépin physique qui affecte beaucoup le joueur du PSG.

Neymar se faisait certainement une joie de disputer le huitième de finale de Ligue des champions face à son ancienne équipe, le FC Barcelone. Mais le match aller, prévu le 16 février prochain, se jouera sans le Brésilien. Titularisé ce mercredi lors de la rencontre de Coupe de France face à Caen, le joueur du PSG a dû quitter ses partenaires en cours de match après avoir ressenti une douleur à l’adducteur. Les examens passés ce jeudi ont confirmé les craintes du club parisien et l'absence sera de quatre semaines pour Neymar.

« Il est vraiment, vraiment foutu »