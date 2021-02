Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar apte pour le retour face au Barça ? La réponse !

Publié le 13 février 2021 à 0h15 par A.D.

Touché à l'adducteur, Neymar sera indisponible environ quatre semaines. Alors que le match retour face au Barça se jouera le 10 mars, un médecin du sport a analysé ses chances de pouvoir disputer cette rencontre.

Victime d'une charge de Steeve Yago face à Caen mercredi, Neymar s'est blessé à l'adducteur. Résultat, la star brésilienne va rester éloignée des terrains environ quatre semaines, comme l'a communiqué le PSG. D'ores et déjà forfait pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions à Barcelone mardi, Neymar peut espérer être de la partie au retour le 10 mars au Parc des Princes. Lors d'un entretien accordé au Parisien ce vendredi soir, William Vanbiervliet, médecin du sport et spécialiste de la réadaptation, a expliqué que le retour de Neymar pour la réception du Barça était possible.

«Un retour de Neymar le 10 mars face au Barça ? C'est possible»