PSG - Malaise : Galtier, Garcia... La Ligue 1 vole au secours de Neymar et du PSG !

Publié le 12 février 2021 à 16h30 par Dan Marciano mis à jour le 12 février 2021 à 16h51

Le PSG a annoncé ce jeudi que Neymar allait être indisponible pendant plusieurs semaines. Présents en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia et Christophe Galtier ont évoqué la blessure du Brésilien, qui loupera le match aller de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Nouveau coup dur pour le PSG ! Alors que son huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone aura lieu le 16 février prochain, le club parisien devra faire sans Neymar. L’attaquant brésilien est sorti sur blessure ce mercredi en Coupe de France face à Caen, en raison d’une douleur à l’adducteur gauche. Et ce jeudi, le PSG a annoncé que Neymar devrait rester éloigné des terrains pendant quatre semaines et loupera ainsi le match de Ligue des champions. Quelques heures après avoir passé des examens, le joueur a affiché sa tristesse sur les réseaux sociaux. « La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j’arrêterai de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens dérangé par mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire "il doit prendre", "il tombe tout le temps", "c’est une pleureuse", "c’est un enfant gâté", etc… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça, moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE » peut-on lire sur son compte Instagram .

« Son absence est importante surtout par rapport à la Ligue des champions »