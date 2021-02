Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces incroyables révélations sur le départ avorté de Verratti au Barça !

Publié le 16 février 2021 à 8h45 par T.M.

Alors que le PSG affronte ce mardi le FC Barcelone, Marco Verratti aurait très bien pu être dans le camp blaugrana. Un feuilleton sur lequel est revenu Donato Di Campli, ancien agent de l’Italien.

Depuis plusieurs saisons désormais, c’est la guerre entre le PSG et le FC Barcelone. Alors que le point d’orgue de cet affrontement a bien été le transfert de Neymar en 2017, de son côté, le Barça a également tenté d’aller piocher au sein de l’effectif parisien à l’instar de Marquinhos, Thiago Silva, Adrien Rabiot ou encore Marco Verratti. D’ailleurs, en ce qui concerne l’Italien, à l’été 2017, cela avait été un véritable feuilleton. Dans la presse espagnole, Verratti avait notamment posé avec la Une de Mundo Deportivo à propos de son intérêt pour le Barça. De quoi provoquer la colère des dirigeants parisiens, qui ont finalement retenu l’ancien de Pescara.

« Marco voulait aller à Barcelone »