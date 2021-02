Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Tout pourrait basculer après le choc entre Paris et le Barça !

Publié le 16 février 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 février 2021 à 11h36

Alors que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s’affronteront ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’issue de cette rencontre et de la double confrontation pourrait avoir de grandes conséquences sur l’avenir de Lionel Messi et de Kylian Mbappé.

Le choc est attendu avec impatience par une immense partie des observateurs du football. Ce mardi soir, à 21h, le FC Barcelone et le PSG s’affronteront au Camp Nou pour leur huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Si cette opposition aura lieu sans Neymar, blessé aux adducteurs face à Caen la semaine dernière et absent pour environ quatre semaines, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront tous deux bien présents. Les duel entre les deux hommes sera un match dans le match scruté de près par les observateurs tant le numéro 10 du FC Barcelone et le numéro 7 du PSG seront les leaders offensifs de leur équipe respective. Mais au-delà de la partie sportive pure, les deux hommes seront observés en raison de leur avenir incertain à Paris et au Barça.

Lionel Messi et Kylian Mbappé, destins croisés ?

En effet, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont actuellement dans le flou quant à leur futur au PSG et au FC Barcelone. Le premier cité arrivera au terme de son contrat dans la capitale française le 30 juin 2022 et, pour l’heure, il est plus que jamais dans le doute au sujet de son avenir comme il l’a dernièrement confirmé au micro de Canal + : « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ». Ainsi, faute de prolongation d’ici la fin de saison, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement à l’été 2022. Et dans un contexte où le Real Madrid suit de près Kylian Mbappé, le club parisien pourrait décider de le remplacer par nul autre que Lionel Messi. Arrivant au terme de son contrat en fin de saison, celui qu’on surnomme La Pulga est lui-aussi dans le doute au sujet de son avenir au sein de son écurie de toujours. Déjà sur le départ du FC Barcelone l’été dernier, le sextuple lauréat du Ballon d’Or pourrait cette fois s’en aller librement s’il ne prolonge pas son contrat, même si une élection de Joan Laporta au poste de président du Barça le 7 mars prochain pourrait tout changer et le conduire à renouveler son bail comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Une double confrontation décisive entre le PSG et le Barça ?