Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé s’est fixé une priorité pour son avenir !

Publié le 16 février 2021 à 10h45 par H.G.

Dans le flou pour son avenir au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne souhaiterait pas prendre une décision sentimentale au moment de trancher pour son avenir.

« J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », a dernièrement confié Kylian Mbappé au micro de Canal + . Ce faisant, l’international français a admis être plus que jamais dans le doute pour son avenir. L’ancien joueur de l’AS Monaco arrivé au PSG en 2017 hésite en effet entre prolonger son bail à Paris ou rejoindre une autre écurie, le Real Madrid étant annoncé avec insistance sur ses traces depuis des années. Kylian Mbappé va donc rapidement devoir trancher, et à en croire les dernières informations parues dans la presse, une seule chose influencera réellement son choix.

Si le choix était purement sentimental, Kylian Mbappé resterait au PSG