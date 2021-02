Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur la raison du transfert de Neymar !

Publié le 16 février 2021 à 5h15 par T.M.

Ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, Juan Carlos Unzué a fait une énorme confidence sur son départ pour le PSG en 2017.

Le sort en a décidé à ainsi, Neymar va finalement rater ses retrouvailles avec le FC Barcelone. Touché aux adducteurs, le joueur du PSG ne sera pas de la partie pour le choc en Ligue des Champions. Après être parti de la Catalogne en 2017, le Brésilien ne retrouvera donc pas tout de suite ses anciens coéquipiers et notamment son grand ami, Lionel Messi. Entre 2013 et 2017, le Brésilien et l’Argentin ont noué une relation très proche, mais la présence de Messi a visiblement été à l’origine du départ de Neymar…

« Se battre pour la place de numéro 1 de Messi »