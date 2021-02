Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ronaldo... Koeman envoie un énorme message à Neymar !

Publié le 15 février 2021 à 13h10 par A.M.

A la veille du choc contre le PSG, Ronald Koeman s'est présenté en conférence de presse. L'occasion d'évoquer la blessure de Neymar et la polémique qui entoure le jeu du Brésilien.

Contre Caen mercredi, Neymar est sorti sur blessure, réduisant à néant ses chances de participer au choc contre le FC Barcelone. Une terrible déception pour le Brésilien qui ne pourra pas retrouver le club catalan, mais ce n'est pas la première fois que le numéro 10 du PSG se blesse avant une grande échéance, ce qui a relancé les polémiques entourant sa fragilité, mais également son jeu jugé parfois provocateur. Interrogé à ce sujet, Ronald Koeman estime qu'à l'image de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, Neymar doit être protégé par les arbitres.

«Les arbitres doivent le défendre»