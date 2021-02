Foot - PSG

PSG - Malaise : Draxler envoie un message fort à Pochettino !

Publié le 15 février 2021 à 3h45 par A.M.

Titulaire et buteur face à l'OGC Nice (2-1), Julian Draxler s'est réjoui de retrouver une place de titulaire pour un match de Ligue 1.

Titulaire en Coupe de France contre Caen mercredi, Julian Draxler a de nouveau profité des absences dans son secteur de jeu pour être aligné d'entrée face à l'OGC Nice. Et alors que l'Allemand avait ouvert le score, Mauricio Pochettino s'est réjoui de la prestation de l'ancien de Schalke 04 : « Je suis content de la prestation de Julian. Il a trouvé des occasions dans des positions dans lesquelles on l’attendait justement. Il devait faire le lien entre défense et attaque, connecter le tout. Il devait trouver des positions ». Et Julian Draxler était également ravi.

