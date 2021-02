Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Di Maria... Le message clair de Kurzawa avant le Barça !

Publié le 14 février 2021 à 14h10 par A.M.

A l'approche du choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Layvin Kurzawa s'est prononcé sur les absences de Neymar et Angel Di Maria.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain défiera le FC Barcelone au Nou Camp pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match pour lequel le PSG sera privé de Neymar et Angel Di Maria, deux de ses principaux atouts offensifs. Malgré tout, Mauricio Pochettino a à sa disposition plusieurs joueurs de qualité susceptibles de remplacer ses deux stars. Et Layvin Kurzawa leur fait confiance.

«Tout le monde a confiance en ceux qui vont les remplacer»