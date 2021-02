Foot - PSG

PSG : Marquinhos plante le décor avant Barcelone !

Publié le 15 février 2021 à 1h45 par Th.B.

Une nouvelle fois confronté au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG a du répondant pour faire déjouer le Barça selon Marquinhos. Le capitaine parisien a évoqué les forces du club de la capitale avant ce sommet des 1/8èmes de finale mardi soir.

À 48h du choc de ces 1/8èmes de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone et le PSG au Camp Nou, la tension monte de part et d’autres. À Barcelone, on semble avoir fait le plein de confiance avec la large victoire acquise face à Alaves samedi soir (5-1). En conférence de presse, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman a assuré que son équipe était bien dans plusieurs aspects du jeu alors qu’Ousmane Dembélé a tempéré les choses en expliquant que le FC Barcelone allait se mesurer à un favori au sacre final en C1. Du côté du PSG, Mauricio Pochettino a évoqué un match dans lequel il ne faudra pas trouver d’excuse en raison des absences pour blessures du côté du Paris Saint-Germain. Capitaine du PSG, Marquinhos a fait le point avant le déplacement au Camp Nou en assurant que le PSG avait une belle carte à jouer.

« Nous aussi, on a nos forces et nos grands joueurs »