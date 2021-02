Foot - PSG

PSG - Malaise : Un ancien de l’OM égratigne Neymar après sa blessure !

Publié le 15 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Critiqué de toute part pour sa mauvaise hygiène de vie, Neymar a une nouvelle fois été pris pour cible à ce propos par Habib Beye.

L'histoire se répète pour Neymar et le Paris Saint-Germain. Une fois encore, le Brésilien va rater un grand rendez-vous européen en raison d'une nouvelle blessure, contractée lors du 32e de finale de Coupe de France remporté face à Caen. Touché au niveau de l'adducteur, Neymar va par conséquent manquer les retrouvailles avec le FC Barcelone, que le PSG affronte mardi prochain dans le cadre de la Ligue des Champions. Au-delà de cette situation qui l'attriste fortement et malgré les sorties médiatiques de son coach et de ses coéquipiers qui le défendent, le numéro 10 du PSG doit faire face aux nombreuses critiques concernant son manque de rigueur au niveau de son hygiène de vie, à l'instar de la dernière sortie d'Habib Beye, ancien joueur de l'OM reconverti en consultant.

« Il n'y a pas d'autre responsable que lui quand tu te blesses autant »