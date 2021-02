Foot - PSG

PSG - Malaise : Barcelone, blessure... Pochettino serait fixé pour Verratti !

Publié le 14 février 2021 à 22h15 par La rédaction

Un temps incertain pour affronter le FC Barcelone, Marco Verratti devrait finalement pouvoir tenir sa place. De quoi réjouir Mauricio Pochettino, qui se plaît à organiser le milieu de terrain du PSG autour de lui.

« Marco Verratti s’est entraîné aujourd’hui (samedi 13 février). Il a encore quelques douleurs mais on espère l’avoir. On va discuter avec lui. » En conférence de presse après la rencontre face à l'OGC Nice, remportée par le PSG (2-1), Mauricio Pochettino avait entretenu le suspens au sujet de Marco Verratti, gêné au niveau de la hanche après un coup infligé par Dimitri Payet lors du dernier Classique. Même si sa blessure est moins grave que celles de Neymar et d'Angel Di Maria, sa présence pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone était tout de même incertaine. Heureusement pour le technicien argentin et le Paris Saint-Germain, les nouvelles sont bonnes en ce qui concerne le milieu de terrain italien.

Verratti titulaire face au Barça ?