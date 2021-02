Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle révélation de Liga répond à l’intérêt de Koeman !

Publié le 16 février 2021 à 14h00 par A.C.

Bryan Gil, ailier de 20 ans du FC Séville actuellement prêté à Eibar, s’est exprimé au sujet de l’intérêt que lui porterait le FC Barcelone.

Le FC Barcelone souhaite faire peau neuve. Un premier pas a déjà été fait, avec le temps de jeu donné à Pedri, Ansu Fati ou encore Oscar Mingueza, qui a profité des nombreuses blessures en défense. Mais Ronald Koeman souhaiterait également attirer les meilleurs jeunes de Liga et plusieurs sources ont évoqué un intérêt prononcé pour Bryan Gil. Sous contrat avec le FC Séville jusqu’en 2023, l’ailier de 20 ans réalise des belles choses à Eibar et possèderait une clause de 35M€.

« J’apprécie le fait d’être suivi par les meilleures équipe du monde »