Mercato - FC Nantes : Un énorme projet pour remplacer Kita ? Les réponses de Landreau !

Publié le 16 février 2021 à 13h30 par T.M.

Alors que le rachat de l’OM fait actuellement énormément parler, d’autres clubs de Ligue 1 pourraient aussi changer de main. Et cela pourrait notamment être le cas du FC Nantes de Waldemar Kita où un énorme projet autour de Mickaël Landreau serait en train d’être monté.

Du côté du FC Nantes, on traverse une grosse période d’instabilité. En effet, depuis le début de la saison, le club de Waldemar Kita a connu 4 entraîneurs, Antoine Kombouaré venant de remplacer Raymond Domenech sur le banc de touche. Mais en interne, cela pourrait également bouger avec une possible vente du club nantais par Kita. Un sujet toutefois clairement démenti par Franck Kita, fils de Waldemar et actuel directeur général du FC Nantes, il y a quelques jours, expliquant : « Le plaisir, on le prend que quand on gagne, en ce moment ce n'est pas le cas. Il faut faire face, c'est une saison compliquée, on a toujours été responsables. Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club ».

Landreau à la place de Kita ?

Dans le clan Kita, une vente du FC Nantes ne serait pas d’actualité. Pourtant, ces dernières heures, de nouvelles informations sont venues relancer ce dossier. En effet, selon France Football , le gardien emblématique des Canaris, Mickaël Landreau serait actuellement en train de monter un tour de table afin de convaincre Waldemar Kita de vendre le FC Nantes. L’actuel consultant aurait même passé la vitesse supérieure à ce sujet afin de reprendre les commandes de son club formateur. Journaliste pour 20 Minutes , David Phelippeau a même révélé que Landreau avait d’ores et déjà trouvé des investisseurs pour acheter le FC Nantes.

« Ce n’est pas parce qu’on rêve, qu’on peut acheter »