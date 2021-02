Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le licenciement de Domenech semble déjà faire l'unanimité en interne !

Publié le 14 février 2021 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 14 février 2021 à 19h31

Raymond Domenech remplacé par Antoine Kombouaré, et voilà que le FC Nantes renoue avec la victoire. Des joueurs motivés et comblés par ce qu'apporte leur nouvel entraîneur, qui semble déjà faire l'unanimité en interne.

Quelques semaines après l'arrivée de Raymond Domenech en qualité d'entraîneur, les dirigeants du FC Nantes ont pris la décision de changer, une énième fois, de profil pour occuper ce poste primordial. Et pour cause, en 46 jours à la tête des Canaris , l'ancien sélectionneur des Bleus n'est pas parvenu à relancer la machine, affichant un bien triste bilan de 4 matchs nuls et 3 défaites. Pour lui succéder, Waldemar et Frank Kita ont jeté leur dévolu sur Antoine Kombouaré. Après une présentation à la presse pimentée de déclarations ô combien lunaires, celui qui a été formé au club lorsqu'il était joueur est passé à l'action. Pour la première d'Antoine Kombouaré sur le banc nantais, les Canaris se déplaçaient sur la pelouse d'Angers. En sept minutes seulement, Nantes menait déjà 2-0, grâce à des buts de Moses Simon (4e) et d'Imran Louza (7e) sur penalty. De quoi lancer la révolte ? Malgré une légère baisse de régime affichée à la réduction du score de Thomas Mangani (33e), les Nantais sont rentrés aux vestiaires en menant au score. Ce qui a eu le don de réjouir un certain Imran Louza, qui a adressé quelques mots à Antoine Kombouaré au micro de Canal + : « Il nous donne cette détermination et il nous encourage sur le banc. Le coach nous fait du bien. » En seconde période, le FC Nantes a tenu, jusqu'à ce que Kader Bamba vienne sceller le match d'un but à la 85e minute. Un but synonyme de victoire pour le FC Nantes, la première depuis novembre dernier. Regain de fierté de la part des joueurs ou véritable apport de la part d'Antoine Kombouaré ? Les avis divergent en interne.

« On était sur une mauvaise série, il fallait une nouvelle dynamique »

Après avoir retrouvé le goût de la victoire, les joueurs du FC Nantes ont également retrouvé le sourire grâce à ce succès à l'extérieur qui leur permet de décrocher trois points primordiaux dans la course au maintien. Au terme de la rencontre, certains éléments du vestiaire se sont exprimés, vraisemblablement conquis par le nouveau souffle apporté par Antoine Kombouaré depuis sa nomination. C'est notamment le cas de Kader Bamba, buteur en fin de rencontre donc, qui a tenu à rendre hommage à l'entièreté du vestiaire, de ses coéquipiers à son nouveau coach, au micro de Canal + toujours : « On était sur une mauvaise série, il fallait une nouvelle dynamique. Le coach nous a apporté de l’énergie, de la solidarité entre nous. Ce (dimanche) soir, on a fait les efforts pour tout le monde. On était conscients de la situation, on a essayé de faire mieux depuis mercredi (et l'élimination du FC Nantes en Coupe de France face au RC Lens, ndlr). On a eu de la réussite. Il faut continuer comme ça, il faut gagner. » Un constat qui semble également être partagé par Alban Lafont. Interrogé en conférence de presse d'après-match, le gardien du FC Nantes a, à son tour, dressé un premier constat sur les changements bénéfiques apportés par Antoine Kombouaré. « Il nous transmet beaucoup d’énergie, on a besoin de ça dans la position où nous sommes. C’est ce qu’il nous faut. C’est un coach qui communique beaucoup avec les joueurs, dans le vestiaire mais aussi pendant le match. On a des jeunes qui ont besoin de ça, ça ne peut être que positif » , a-t-il insisté, vraisemblablement davantage convaincu par les premiers pas d'Antoine Kombouaré que par le passage de Raymond Domenech. De son côté, le nouvel entraîneur du FC Nantes s'est également félicité, sans pour autant tirer de conclusions hâtives.

« Si on avait perdu aujourd’hui, ça n’aurait pas été un problème car l’équipe est toujours malade »