Mercato - FC Nantes : Cette sortie lourde de sens d'un joueur sur le passage de Domenech !

Publié le 14 février 2021 à 18h45 par La rédaction

Successeur de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré semble avoir déjà convaincu ses joueurs. Après la victoire obtenue sur le terrain d'Angers (1-3), Alban Lafont n'a pas mâché ses mots à ce propos.

Victorieux face à Angers (1-3), le FC Nantes a retrouvé le sourire ce dimanche après une période très sombre qui aura duré plusieurs mois. Même s'il ne faut pas tirer de plans sur la comète et que tout n'a pas été tout rose au cours de cette rencontre, les Canaris sont parvenus à repartir de l'avant et ce, avec les trois points. Une victoire décrochée pour la première d'Antoine Kombouaré en qualité d'entraîneur, lui qui a récemment succédé à Raymond Domenech. L'ancien joueur du FC Nantes semble d'ores et déjà faire l'unanimité au sein de son vestiaire, qui n'a pas hésité à le souligner à la presse, à l'instar d'Alban Lafont.

« Kombouaré nous transmet beaucoup d’énergie, on a besoin de ça »