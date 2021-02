Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L'arrivée de Kombouaré est déjà validée par les joueurs !

Publié le 14 février 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors que les Nantais sont parvenus à mettre un terme à leur série noire en battant Angers (1-3) ce dimanche, les joueurs se sont voulus enthousiastes quant à la méthode Kombouaré.