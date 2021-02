Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une vente du club ? La réponse de Kita !

Publié le 11 février 2021 à 15h02 par La rédaction mis à jour le 11 février 2021 à 15h03

Des plus contestées ces derniers temps en raison de la crise que traverse le club, la direction du FC Nantes est souvent appelée à vendre. Une solution qui n'en est pas une selon Frank Kita, qui l'a fait savoir.