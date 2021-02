Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita justifie le départ de Raymond Domenech !

Publié le 11 février 2021 à 12h10 par T.M.

Entre le FC Nantes et Raymond Domenech, c’est déjà terminé. Une décision fracassante évoquée par Waldemar Kita.

Le 26 décembre dernier, à la surprise générale, le FC Nantes nommait Raymond Domenech entraîneur. Un mois et demi plus tard, l’aventure est déjà terminée. En effet, sous les ordres de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, les Canaris n’ont pas remporté le moindre match et occupent aujourd’hui la 18ème place, celle du barragiste, en Ligue 1. Waldemar Kita a donc tranché dans le vif, se séparant de Raymond Domenech. Un départ qui a d’ailleurs été officialisé dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Cette fin de collaboration n’a pas été facile à prendre »