Mercato - FC Nantes : Nouvelles révélations hallucinantes sur le passage de Domenech !

Publié le 11 février 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Fraichement limogé par le FC Nantes après un passage de seulement un mois et demi au club, Raymond Domenech n’aura pas marqué les esprits pour son grand retour. Et en interne, il aurait même très rapidement été contesté par les joueurs… Explications.

C’est désormais officiel : Raymond Domenech n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Nommé fin décembre pour venir assurer la succession de Christian Gourcuff, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas réussi son défi, affichant un triste bilan de 4 nuls et 3 défaites sur le banc des Canaris. Antoine Kombouaré vient donc de débarquer pour lui succéder avec un contrat de deux ans et demi à la clé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et durant son court passage sur le banc du FC Nantes, Domenech aura beaucoup fait parler au sein du vestiaire…

Des méthodes critiquées par les joueurs

En effet, le correspondant à Nantes de RMC Sport a fait quelques révélations pour le moins surprenantes sur la méthode Raymond Domenech. Beaucoup d’éléments sont ressortis du vestiaire nantais, à commencer par le laxisme quasi-permanent dans le coaching de l’entraîneur français et qui ne cesse d’être pointé du doigt par les joueurs. Par exemple, un jour où le FC Nantes devait pourtant jouer un match de championnat programmé à 15h, Domenech n’avait prévu aucune réunion ni balade matinale pour mettre son groupe en jambes, et certains joueurs se seraient alors levés à 12h sans que personne ne dise rien. Autre évènement marquant : le lendemain du match à Metz, une réunion importante devait se tenir au sein du FC Nantes entre la direction et l’ensemble du vestiaire, mais Domenech pas présent puisqu’il était à Paris. En clair, les joueurs avaient donc l’impression qu’il fixait des exigences qu’il ne respectait pas lui même, et la cassure serait rapidement apparue entre Raymond Domenech et son groupe. Ce qui a finalement eu raison de sa présence au club…

Kombouaré veut tourner la page