Mercato - FC Nantes : La première déclaration forte d'Antoine Kombouaré !

Publié le 11 février 2021 à 13h10 par La rédaction

Désireux de sauver le FC Nantes de la relégation, Antoine Kombouaré a fait part de son excitation à l'idée d'être aux manettes. Des propos qui font échos à ceux de son directeur général.

« Je suis ravi de vous présenter Antoine Kombouaré, notre nouveau coach, qui aura pour mission de maintenir le club. La situation comptable faisait qu'il fallait réagir. Nous pensons qu'Antoine a le rôle parfait pour cette mission maintien. c'est un meneur d'hommes qui a des valeurs. Grâce à son travail et l'esprit des joueurs, on est certain qu'on arrivera à se maintenir. » C'est de par ses mots que Frank Kita a présenté le nouvel entraîneur du FC Nantes qu'est Antoine Kombouaré. Le directeur général s'est montré confiant à l'idée de laisser les rênes du club à l'ancien coach du Paris Saint-Germain, mais aussi à l'idée de se maintenir en Ligue 1. Après quoi il a laissé la parole au principal concerné, qui s'est exprimé sur son arrivée à la tête du club nantais.

« J'ai envie d'aider et de sauver ce club. J'ai très envie. »