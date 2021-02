Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - Officiel : Kombouaré remplace Domenech au FC Nantes !

Publié le 11 février 2021 à 8h18 par G.d.S.S. mis à jour le 11 février 2021 à 8h29

Comme prévu, Raymond Domenech a été remercié par le FC Nantes, remplacé avec effet immédiat par Antoine Kombouaré.

C’état dans l’air du temps, et la nouvelle a été officialisée dans la nuit : Antoine Kombouaré est nommé à la tête du FC Nantes et vient donc remplacer Raymond Domenech, qui n’a pas remporté le moindre match depuis son arrivée fin décembre. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien technicien du PSG a signé un contrat de deux ans et demi avec les Canaris.