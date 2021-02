Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech, Kombouaré... Pierre Ménès dézingue encore Kita !

Publié le 11 février 2021 à 15h10 par La rédaction

Quelques semaines seulement après son arrivée, Raymond Domenech vient d'être remplacé par Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes. Un changement qui représente la mauvaise gestion du club par Waldemar Kita selon un certain Pierre Ménès.

Raymond Domenech n'est plus, Antoine Kombouaré le remplace. Après seulement 46 jours à la tête du FC Nantes, l'ancien sélectionneur des Bleus a été limogé. Comme l’a confirmé le10sport.com, c’est Antoine Kombouaré qui s’est engagé pour deux saisons et demie. Officialisée tard ce mercredi soir, l'arrivée de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain à la tête du FC Nantes fait de lui le 4e entraîneur de la saison, le 18e depuis que Waldemar Kita est au club. Sans même parler des conditions dans lesquelles Raymond Domenech a appris son départ, à la suite du 32e de finale de Coupe de France perdu face au RC Lens (4-2), ni même des entraîneurs en question, cet ultime changement est considéré comme la représentation parfaite de la mauvaise gestion du club par Waldemar Kita, qui ne chercherait qu'à cacher ses erreurs. C'est en tout cas ce que pensent certains supporters nantais, mais aussi et surtout Pierre Ménès, qui n'a pas mâché ses mots à ce propos.

« Raymond, c’est Waldemar. C’était un pari mais ça n’a pas marché. »