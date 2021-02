Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les vérités de Kita sur l'arrivée de Kombouaré !

Publié le 11 février 2021 à 12h45 par La rédaction

En pleine opération maintien, le FC Nantes a de nouveau changé d'entraîneur. Présenté à la presse ce jeudi, Antoine Kombouaré a reçu les louanges de Frank Kita, qui s'est montré confiant.

Rendue officielle ce mercredi dans la soirée, l'arrivée d'Antoine Kombouaré en lieu et place de Raymond Domenech, à la tête du FC Nantes donc, a fait couler beaucoup d'encre. Quelques heures seulement après l'officialisation, le nouvel entraîneur des Canaris , qui est aussi le 4e de la saison et le 18e depuis l'arrivée de Waldemar Kita au club, a été présenté à la presse. Comme dévoilé par le10sport.com, Antoine Kombouaré arrive avec son staff. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Frank Kita, directeur général du club, selon des propos rapportés par RMC Sport , lui qui souhaite « faire un peu table rase du passé » . Après quoi il a vanté les mérites du nouvel arrivant, grâce à qui il espère que le FC Nantes va pouvoir se maintenir en Ligue 1.

« Nous pensons qu'Antoine a le rôle parfait pour cette mission maintien »