Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Pochettino déjà prêts à relancer le dossier Dele Alli ?

Publié le 16 février 2021 à 12h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait annoncé fin décembre, Dele Alli figurait dans les petits papiers de Mauricio Pochettino. Et l’entraîneur du PSG ne serait pas passé à autre.

Au cours du mercato hivernal, le PSG a tenté un coup avec Dele Alli. N’entrant pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, la porte était ouverte dans l’ensemble de l’institution londonienne à l’exception de son président et propriétaire Daniel Levy, convaincu que l’international anglais pouvait inverser la tendance. Finalement, le PSG n’a pas pu boucler le prêt de Dele Alli malgré un intérêt initié lors du mercato estival et qui a perduré cet hiver avec l’arrivée de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, ancien coach de Tottenham. Le10sport.com vous révélait en décembre dernier que Pochettino privilégiait la piste Dele Alli à celle menant à Christian Erisken. Et l’entraîneur du PSG n’en aurait pas oublié cette option pour l’été prochain.

Dele Alli, toujours dans les plans du PSG ?