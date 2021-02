Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Jules Koundé, Leonardo serait vraiment prêt à tout !

Publié le 16 février 2021 à 16h30 par T.M.

Excellent sous le maillot du FC Séville, Jules Koundé déchaine les passions. Et selon les derniers échos en provenance d’Espagne, le PSG aurait notamment des vues sur le Français. Et pour lui, Leonardo pourrait bien faire des folies.

A l’été, le PSG a perdu Thiago Silva. Arrivé trop tard pour prolonger le Brésilien, Leonardo l’a vu filer du côté de Chelsea. Et dans la capitale, le défenseur central n’a pas été remplacé. Un chantier qui pourrait bien être résolu lors du prochain mercato estival. Mais qui renforcer l’arrière garde de Mauricio Pochettino et viendra épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe ? Dans cette quête d’un défenseur central, le PSG pourrait frapper très fort avec l’arrivée de Sergio Ramos, dont le contrat se termine avec le Real Madrid. Une prolongation étant très loin, l’Espagnol pourrait débarquer gratuitement. Mais Leonardo pourrait aussi sortir son chéquier pour s’offrir l’un des plus grands espoirs actuellement à ce poste : Jules Koundé. En effet, AS révélait il y a quelques que le PSG avait décidé de se mêler à la lutte pour le joueur du FC Séville, qui ne cesse d’impressionner au fil de ses apparitions.

Koundé pour se consoler d’Upamecano ?

Dans ce dossier Jules Koundé/PSG, c’est La Razon qui en a rajouté une couche. Après avoir manqué le coche avec Dayot Upamecano, qui s’est en engagé au Bayern Munich, le PSG, mais aussi Manchester United et le Real Madrid voudraient se rabattre sur le joueur du FC Séville. Chez les Red Devils, on voudrait offrir 70M€ pour convaincre Monchi. De leur côté, les Merengue seraient disposés à inclure un joueur, à savoir Isco ou Mariano Diaz, afin de faire pencher la balance en leur faveur. Mais dans ce débat, le PSG pourrait ne pas faire d’histoire . En effet, selon les informations de La Razon , ne voulant pas prendre le risque de voir Koundé lui filer sous le nez, Leonardo serait tout simplement prêt à régler les 90M€ de sa clause libératoire fixée par le FC Séville.

